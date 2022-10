Tehiskaaslane «Micius» Grazis (Austrias) asuva optilise tugijaama kohal: tugijaam lähetab punase laserkimbu, millele tehikaaslane vastab rohelise valgusega. Lisaks lähetab tehiskaaslane maapealsesse optilisse tugijaama juhusliku nurga alla polariseeritud üksikuid footoneid – just need on kvantkrüpeerimise aluseks ja võimaldavad teavet absoluutse muukimiskindlusega edastada tuhandete kilomeetrite kaugusele.

Foto: Austria Teaduste Akadeemia