«Üldrelatiivsusteooria töötab väga hästi, see on hea teooria, aga see ei seleta kõiki meie universumis leiduvaid nähtusi,» ütleb Manuel Rodrigues Prantsuse kosmoselaborist ONERA. Füüsikud on juba ammu otsinud, kus üldrelatiivsus ei kehti (näiteks tumeaine), et aru saada, mis Einsteini teooriast puudu on. Need aspektid aitaksid kokku panna gravitatsiooniteooria, kus võetakse arvesse ka kvantmõjusid.