NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased leidsid, et varaseim teadaolev edukas jäseme amputeerimine toimus 31 000 aastat tagasi

Leid viitab, et küttide-korilaste kogukonnal, kus laps elas, olid piisavad meditsiinilised oskused, et sel moel vigastatud inimene surnuks ei veritseks või eluohtlikku nakkust ei saaks. Austraalia Griffithi ülikooli teadlase Maxime Auberti sõnul olidki need kaks enne kaasaegse meditsiini levikut põhilised ohud, mis amputeerimisega kaasneda võisid.