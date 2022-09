Sakslased ja prantslased tambivad plastpudeleid teemantiteks

Dresdeni Helmholzi keskuse, Rostocki ülikooli ja Pariisi Polütehnilise instituudio õpetlased võtsid vaadata, kas on mõeldav Maal järgi teha Uraanil ja Neptuunil toimuvaid võimalikke protsesse. Nimelt arvatakse, et neil Päikesest lugedes vastavalt seitsmendal ja kaheksandal jäähiiglasteks kutsutavatel planeetidel võib atmosfääri alaosas sadada koguni teemante. Rõhud ning temperatuuridlki on seal piisavalt suured ning planeetide atmosfäär koosneb peaasjalikult vesinikust ja heeliumist aga ka metaanist.