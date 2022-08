Ühendkuningriik vaidlustas EL-i teadusprogrammidest väljajätmise

Tegemist on Ühendkuningriigi esimese seesuguse EL-i suhtes algatatud õigustoiminguga pärast Brexitit.

Briti valitsus ütleb, et tema kõrvalejätmine teadus- ja tehnoloogiaprogrammidest teeb tõsist kahju nii talle kui EL-i riikidele.

Briti valitsus teatas teisipäeva õhtul avalduses, et kasutab ÜK ja EL-i kaubandus- ja koostööleppes (TCA) ette nähtud mehhanismi ÜK ja EL-i vaidluste lahendamiseks.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Dan Ferrie kinnitas, et ÜK taotlus on jõudnud nendeni ja komisjon tegutseb vastavalt reeglitele.

Ferrie on varem öelnud, et selle küsimusega on tõsised probleemid, sest Brexiti-järgne kaubanduslepe ei kohusta EL-i kaasama ÜK-d sellistesse programmidesse ega anna konkreetseid tähtaegu.