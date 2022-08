Teadlased avastasid ühed Põhja-Ameerika varaseimate põliselanike jalajäljed

Fossiilid võinuks isegi märkamatuks jääda, kui läbi USA õhujõudude suurbaasi sõitnud teadlased Daron Duke ja Thomas Urban poleks just jalajälgedest lobisedes õiges kohas autoaknast välja vaadanud. Duke rääkis AFP-le, et nad olid just parasjagu vestelnud sellest, kuidas jalajäljed välja võiksid näha. Siis oli Urban öelnud: «Nagu need, mis seal paistavad.» Mehed leidsid 88 erinevat jälge, mis arvatavalt pärinevad nii täiskasvanutelt kui lastelt.

Daron Duke jagab muljeid oma leiu kohta. Foto: Handout

«Mõned näevad välja nagu luitunud laigud maapinnal, mõnede ümber ja peal on pori. Aga need näevad tõesti välja nagu jalajäljed,» kirjeldas Duke. Avastusele järgnes paar päeva väga hoolikat kaevamist, et kindlas teha, kas need jäljed on tõesti nii vanad, kui paistavad. «Inimesed olid paljajalu käinud madalas vees. Kohe, kui nad jala tõstsid, langes liiv mudakihi peale ja sellepärast ongi need jäljed nii hästi säilinud,» selgitas Duke.

Nevadas tegutseva antropoloogiauuringute töörühma liige Duke jahtis seal piirkonnas Shoshone’i inimeste eelajalooliste lõkkekohtade jälgi. Cornelli ülikooli teadlase Urbani oli ta endaga kaasa võtnud tema eriti põhjalike ekspertteadmiste pärast – Urban oli nimelt ka üks neist, kes avastas inimeste jäljed New Mexicost White Sandsi rahvuspargist. Sealsed jäljed arvatakse olevat kuni 23 000 aastat vanad.

Jalajälgede leiukoht jääb Salt Lake Cityst umbes 120 kilomeetrit läände. Foto: Handout

Värske leid koos samast piirkonnast leitud kivitööriistade, tõendite tubaka pruukimise kohta, linnuluude ja lõkkejäänustega annavad koos hulga teavet Shoshone’i inimeste ja nende püsiasustuse kohta. Shoshone’ide järeltulijad elavad Põhja-Ameerikas tänase päevani.