Millimeeterlained võiksid maa alt välja tuua eriti odava energia

Aastaid on need, kes tahaksid elektrit toota fossiilkütuseid kasutamata, ihaldanud praktiliselt piiramatut soojusallikat, mis asub vähemalt kaheksa kilomeetri sügavusel maapinna all. Senised jõupingutused selle rakendamiseks on luhtunud, sest sealse soojuseni jõudmiseks oleks vaja puurida eriti tugevasse kivimikihti, kuid tavameetodid selleks ei sobi. Nüüd terendab aga ahvatlev võimalus täiustada juba olemasolevaid tehnoloogiaid, et see soojusallikas kasutusele võtta. See võimaldaks toota elektrit odavamalt kui mis tahes praeguse tootmisviisiga.