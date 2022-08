Sõrmejälg. Pilt on illustreeriv.

Teadlased on pettusejuhtumite lahendamiseks välja mõelnud meetodi, mille abil saab kindlaks teha, kas sõrmejälg ilmus paberile enne või pärast teksti printimist. Selle meetodi rakendamiseks on vaja tavalisi kohtuekspertiisi tööriistu ning seega oleks see lihtne kasutusse võtta.