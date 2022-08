NEW SCIENTIST ⟩ Petturid saavad lihtsa vaevaga USAs radioloogiliste relvade ehitamiseks vajaliku aine kokku ajada

Niisugustes pommides kasutatakse radioaktiivse aine levitamiseks tavalisi lõhkeaineid. Sandia riikliku labori 2017. aasta raportis leiti, et kui sellist tüüpi suurem pomm panna plahvatama näiteks New Yorgis Manhattanil, võiks see põhjustada kahjusid hinnanguliselt 30 miljardi dollari ulatuses. Ja isegi kui keegi kiirituse enda mõjul kohe ei sureks, võib nõuda kuni 1500 inimohvrit juba haavatavate inimgruppide ümberpaigutamine.