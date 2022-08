NEW SCIENTIST ⟩ Õudusfilmide psühholoogia: miks me vabatahtlikult kannatada soovime?

On vähe asju, mida õudusfilmides inimeste hirmutamiseks ei kasutata, kuigi ilmselgem valik on näiteks sarimõrvarid ja tulnukad, on populaarseks osutunud ka pealtnäha süütud klounid.

Mul on sõpru, kes kardavad haisid nii väga, et ei käi kunagi meres ujumas – ükskõik, kui eraldatud sadama või rahvarohke rannaga on tegu. Kui ma eelmisel aastal mõrtsukhaide seltsi puurisukelduma läksin, olid nad kohkunud, kuid ma panin tähele, et tegelikult ei jõdunud nad ära oodata, millal nad mu ettevõtmisest videot näevad, kirjutab New Scientisti kaasautor Elle Hunt.