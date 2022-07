Eesti teadlased avastasid vanast DNA-st eelajaloolise ohatiseviiruse

«Uurisime umbes 3000 arheoloogilisest leiust võetud vana DNA proove ja herpese leidsime neist vaid neljal,» sõnas uuringu üks juhtautoreid Meriam Guellil Tartu Ülikooli genoomika instituudist. «Vana DNA-d ja 20. sajandist pärit herpeseproove võrreldes saime analüüsida nende erinevusi, hinnata mutatsioonikiirust ja koostada selle põhjal viiruse evolutsiooni ajatelg,» ütles teine juhtautor Lucy van Dorp Londoni ülikooli kolledži (UCL) geneetika instituudist.

«Igal primaadiliigil on mingi herpese vorm, seega eeldame, et herpes on olnud meiega juba ajast, mil meie liik Aafrikast lahkus. Kuid umbes viis tuhat aastat tagasi juhtus midagi, mis võimaldas ühel herpesetüvel kõik teised alistada. Võimalik, et see oli nakkuse leviku suurenemine suudlemise tõttu,» ütles töö vastutav autor Christiana Scheib Tartu ülikooli genoomika instituudist ja Cambridge’i ülikoolist.

Vanim leid pärines Venemaal Uurali mägedest välja kaevatud täiskasvanud mehelt, kelle säilmed pärinevad nooremast rauaajast umbes 1500 aastat tagasi. Foto: Craig Cessford/Cambridge Archaeological Unit / SWN / SWNS / Scanpix

Teadlased märgivad, et varaseim kirjalik teave suudlemise kohta on Lõuna-Aasiast pärinevas pronksiaegses käsikirjas, ja oletavad, et see komme – mis pole inimkultuurides kaugeltki üldlevinud – võis Euroopasse jõuda Euraasiast tulnud rändega.

Sajandeid hiljem üritas Rooma keiser Tiberius keelata ära suudlemise ametlikel üritustel, et vältida haiguste levikut. See korraldus võis olla seotud herpesega. Suurema osa inimkonna eelajaloost levis HSV-1 siiski n-ö vertikaalselt: sama tüvi kandus nakatunud emalt vastsündinule.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on praegu koguni kaks kolmandikku alla 50-aastastest inimestest maailmas HSV-1 kandjad. Enamiku jaoks meist on aeg-ajalt tekkiv huuleohatis ebamugav, kuid koos teiste haigustega – näiteks sepsise või isegi COVID-19-ga – võib viirus olla ka surmav. 2018. aastal suri Ühendkuningriigis kaks naist HSV-1 nakkuse tõttu pärast keisrilõikega sünnitust.