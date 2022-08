Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kui rikkaks sa saad

Üksikisiku sotsiaalse kapitali tugevust – ehk seda, kellega ja kui palju ta suhtleb ning kui tugevad need suhted on -, peetakse juba ammu oluliseks mõjutajaks nii inimese rahaasjades, tervises kui hariduses. Sotsiaalse kapitali mõõtmine on aga keeruliseks osutunud, kusjuures seni on uuringutes keskendutud suhteliselt väikesemahulistele küsimustikele või andmekogumitele, kus on infot ainult väga spetsiifiliste kogukondade kohta.