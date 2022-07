GRAAFIK ⟩ Juba homme tuleb karu meie ukse taha oma võlga nõudma

Neljapäeval on põhjust tähistada ühe kentsaka verstapostini jõudmist – täna on päev, mil inimkond on aastaks 2022 ära tarbinud kõik ressursid, mida meie planeedi ökosüsteemid aastaga taastoota jõuavad. See tähendab, et homsest elame kollektiivselt tuleviku arvelt. Hullemgi veel – eestlased on teinud seda tegelikult juba märtsikuust alates.