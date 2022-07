Kaks värsket uurimust viitavad koroonapandeemia loomulikule algupärale

Uurijad kasutasid tehnikat, mis vaatleb sagedust, mille puhul geneetilised mutatsioonid toimuvad ajas, et taastada viiruse evolutsiooni ajajoont. Teadlaste järelduste kohaselt on ebatõenäoline, et A põhjustas B teket.

Tõenäoline stsenaarium oli see, et mõlemad tüved kandusid inimestele üle turul olnud loomadelt eraldi juhtumitena, 2019. aasta novembris ja detsembris. Uurijate järelduste kohaselt oli ebatõenäoline, et enne 2019. aastat viirust inimestel üldse esines.

Selle stsenaariumi kohaselt esines ilmselt muid loomalt-inimesele ülekandeid sel turul, mida ei täheldatud kui COVID-juhtumeid.

«Kas me oleme kummutanud laborilekke teooria? Ei, me ei ole. Kas me saame seda eales teada? Ei,» ütles kaasautor Kristian Anderson Scrippsi Uurimisinstituudist.