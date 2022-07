Orvuks jäänud elevandid saavad kogukonna toel taas õnnelikuks

Teadlased eeldasid, et kui emahool kaob, on orbude stressisümptomid ilmsemad, kuid nad leidsid, et pikas perspektiivis oli kõigi elevantide stressihormoonide tase sarnane ning mistahes stress orbude seas ei kestnud kaua. Mistahes stress orbude seas ei kestnud kaua. Ajakirjas Communications Biology avaldatud uuringu juhtivautor Jenna Parkeri sõnul näitab see liigi erakordset vastupanuvõimet ja teiste elevantide sotsiaalse toetuse tugevat mõju.