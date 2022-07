NEW SCIENTIST ⟩ Võimalus raketiga pihta saada ainult kasvab

Igal aastal kosmosesse saadetud rakettide arv on pidevalt kasvanud, kusjuures 2021. aastal püstitati rekord – Maalt saadeti välja 135 raketti. Kui rakett on oma ülesande täitnud – satelliidi soovitud orbiidile viinud – siis see paljudel juhtudel hüljatakse. Sageli langevad raketiosad tagasi Maale ning viimase 30 aasta jooksul on atmosfääri kontrollimatult sisenenud üle 1000 raketiosa.