NEW SCIENTIST ⟩ Päikesetormid võivad põhjustada tuhandeid surmasid, eriti haavatavad on mehed

Need niinimetatud päikesetormid võivad põhjustada tõrkeid meie elektrivõrkudes ja tuua alla Maa ümber tiirlevaid satelliite. Käputäis uuringuid on vihjanud ka asjaolule, et need suurendavad südamerabanduse riski, kuid seni on need usaldusväärsete järelduste tegemiseks olnud liialt väikesemahulised.