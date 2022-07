NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased paljastavad, kuidas oma ajast maksimum võtta

Alateadlik surmahirm juhib erinevate pshühholoogiateooriate kohaselt suurt osa inimlikust mõtlemisest ja käitumisest. «Kui meil ei oleks selle eksistentsiaalse terroriga toime tulemiseks mingeid vahendeid, mataks see meid endasse,» ütleb New Yorgis Saratoga Springsis asuva Skidmore’i kolledži psühholoog Sheldon Solomon . Teooria kohaselt saame me sellega hakkama, tegeledes asjadega, mis pakuvad meie elule tähenduse ja väärtuse tunnet, alates surmajärgse elu uskumisest lõpetades kunsti loomisega.

Solomoni jaoks viib see jahmatava järelduseni: me kõik oleme lihtsalt «ärevad lihast nukud, keda rahustavad kultuuriliselt konstrueeritud triviaalsused». Kuigi Solomon on oma kolleegidega näidanud, et väikesed meenutused surelikkuse kohta panevad inimesi tõenäolisemalt oma maailmavaate külge klammerduma ja võõramaalasi diskrimineerima, on sellel ka ilusam pool.