Fotosüntees töötab nüüd ka pimedas

Miljonite aastate pikkuse evolutsiooni tulemusena suudavad taimed veest, süsinikdioksiidist ning päikesevalgusest hapniku ja glükoosi fotosünteesida. Taimede poolt toodetud suhkrud on kugu biomassi ehituskiviks ning kõikide toiduahelate esimeseks lüliks.

Paraku on see protsess väga ebaefektiivne - ainult umbes 1 protsent päikesevalguses leiduvast energiast jõuab taimedesse. Nüüd on teadlased leidnud viisi, kuidas bioloogilise fotosünteesi vajadusest täielikult loobuda ning kasvatada kunstliku fotosünteesi abil päikesevalgusest sõltumatut toitu.

Atsetaat on üks äädikhappe põhikomponente.

Süsteemi kõigi komponentide integreerimiseks optimeeriti elektrolüsaatori väljundit, et toetada toiduaineid tootvate organismide kasvu. Elektrolüsaatorid on seadmed, mis kasutavad elektrit, et muuta toorained, nagu süsinikdioksiid, kasulikeks molekulideks ja toodeteks. Toodetud atsetaadi kogust suurendati, samas kui selleks kasutatud soola kogust vähendati, mille tulemuseks on seni kõrgeim elektrolüsaatoris toodetud atsetaadi tase.

Katsed näitasid, et pimedas saab atsetaadirikka elektrolüüsi väljundil kasvatada suurt hulka toitu tootvaid organisme, sealhulgas rohelisi vetikaid, pärmi ja seenemütseeli. Vetikate tootmine selle tehnoloogiaga on ligikaudu neli korda energiasäästlikum kui nende kasvatamine fotosünteesi teel. Pärmi tootmine on võrreldes tavapärase tootmisega umbes 18 korda energiasäästlikum.

Samuti uuriti selle tehnoloogia kasutamise potentsiaali põllukultuuride kasvatamiseks. Tomat, tubakas, riis, raps ja roheline hernes suutsid pimedas kasvamisesks edukalt atsetaadist saadud süsinikku kasutada.

Elektrokatalüüs on elektrokeemilise reaktsiooni kiirenemine, mida põhjustab elektroodi materjali või pinna aktiivsus.