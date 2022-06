NEW SCIENTIST ⟩ Kulukas uuring - test näitab, millise geeni said oma isalt, millise emalt

Pilt on illustreeriv.

Teadlased on välja selgitanud meetodi, mille abil tuvastada, millised osad teie genoomist on pärit teie bioloogiliselt emalt ja millised bioloogiliselt isalt. Meetod võib olla kasulik juhtudel, kui keegi kannab mõne haigusega seotud geenivarianti, sest see aitab kindlaks teha, kes teistest pereliikmetest peaks geeniuuringu teha laskma.