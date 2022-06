NEW SCIENTIST ⟩ Pariisi leppe kliimaeesmärk tundub saavutamatu - mis edasi?

Aprillis ütles Imperial College Londoni teadlane Jim Skea IPCC aruande kolmandat osa esitledes välja tähtaja, millal eesmärk oma elujõulisuse minetab. Kui riigid ei suuda novembris Egiptuses toimuval ÜRO tippkohtumisel ambitsioonikamaid heitkoguste vähendamise plaane esitada, siis «võime sisuliselt järeldada, et 1,5°C eesmärk on saavutamatu,» teatas ta.

Isegi möödunud nädalal avaldatud teadustöös viidatakse, et ajaaken, kus on veel võimalik 1,5°C eesmärk saavutada, sulgub kiiresti. Washingtoni ülikooli teadlase Michelle Dvoraki töörühma hinnangul kihutab maailm 42-protsendise tõenäosusega ainuüksi ajalooliste heitkoguste pinnalt sellest vahe-eesmärgist mööda. 2032. aastaks on kaheksa võimaliku heitestsenaariumi puhul 66-protsendiline tõenäosus, et me eesmärki ei täida.