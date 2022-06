Eesti publik on oodatud hääletama oma lemmikleiutaja poolt

Euroopa Aasta Leiutaja auhinna 2022 finalistid kogunevad 21. juunil Münchenis, kus kuulutatakse välja tänavused võitjad ning jagatakse lugusid nende märkimisväärsetest läbimurretest sellistes erinevates valdkondades nagu vähiuuringud, taastuvenergia, kliimainnovatsioon, rohetööstus, meditsiinitehnoloogia ja tootmine. Finalistide seas on Eesti teadlased Jaan Leis, Mati Arulepp ja Anti Perkson. Nad on nomineeritud oma energia salvestamise tehnoloogia eest, mida nimetatakse ultra- või superkondensaatoriteks ning mis aitavad kaasa üleminekule fossiilkütustelt puhtale energiale.

Žürii valitud võitjad kuulutatakse välja järgmistes kategooriates: tööstus, teadusuuringud, VKEd ja Euroopa Patendiametisse mittekuuluvad riigid. Tseremoonial antakse üle ka elutöö auhind. Selle pälvib üks erakordse karjääri ja elulooga leiutaja, kes on andnud oma valdkonda märkimisväärse panuse, mis on päästnud lugematul hulgal elusid. Lisaks antakse üle publiku lemmiku auhind leiutajale, kes saab rahvalt kõige enam hääli.

Euroopa Patendiamet

6400 töötajaga Euroopa Patendiamet on üks Euroopa suurimaid avaliku teenistuse asutusi. Euroopa Patendiamet, mille peakorter asub Münchenis ning kontorid Berliinis, Brüsselis, Haagis ja Viinis, asutati eesmärgiga tugevdada patendikoostööd Euroopas. Euroopa Patendiameti tsentraliseeritud patendi andmise menetluse kaudu on leiutajatel võimalik saada kvaliteetset patendikaitset kuni 44 riigis, mis hõlmab ligikaudu 700 miljoni inimesega turgu. Euroopa Patendiamet on ka maailma juhtiv asutus patenditeabe ja patendiotsingute alal.