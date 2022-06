Marsil elamine aitab Maal toidujäätmeid vähendada

2013. aastal elasin ma koos viie teise inseneri ja teadlasega Hawaiil, Mauna Loa vulkaani külje all. Üheskoos veetsime me 120 päeva elu Marsil imiteerivas isolatsioois. Olin esimese NASA poolt rahastatud Hawaii Kosmoseavastussimulatsiooni HI - SEAS I meeskonnajuht.