NEW SCIENTIST ⟩ 3D-prinditud žgutid võivad lahinguväljal elusid päästa

Lahinguväljadel on žgutte jäsemete verejooksude peatamiseks kasutatud ühel või teisel kujul juba ammu. Aja jooksul on nende disain muutunud lihtsamaks ja praegu on tavaliselt tegu lihtsate mittevenivate nailonrihmadega, millel on plastist pandlad, millega kasutaja saab seadet verejooksu peatamiseks pingutada.