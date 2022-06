NEW SCIENTIST ⟩ Teadlaste ringkonnas käivad tulised vaidlused musta augu foto tõepärasuse üle

Esimese musta augu kujutise loomiseks kombineeris EHT kaheksast raadioteleskoobist saadud signaale. Need toimivad üheskoos sisuliselt ühe hiiglasliku teleskoobina, mida nimetatakse interferomeetriks. Iga teleskoopide paar salvestab kindla raadiolainete (mis sisuliselt on ka ju valgus) lainepikkuse ning lõplik kujutis saab kokku erinevate teleskoopide andmete põhjal. «Kui seda pilti muusikateosega võrrelda, siis võiks interferomeetrist mõelda nagu üksikute sageduste või nootide mõõtjast selles teoses,» selgitab EHT projektiteadlane Geoffrey Bower .

Need «noodid» kombineeritakse algoritmi abil, milles on lisateavet nii musta augu kui teleskoobi tehniliste omaduste kohta – nii saabki interferomeetri mõõtmistest algoritme kasutades musta augu portree. EHT lõpliku kujutise kõige iseloomulikum tunnus on ere rõngas, mis tuleneb musta augu äärmuslikust gravitatsioonimustrist, mis varjas valgust selle ümber keerlevast kuumast plasmast. Kuid selleks, et musta augu pildi ilmutamisel erinevaid lünki täita, on vaja teha teatud eeldusi. Kui eeldused on teistsugused, näeb ka pilt välja teistsugune.