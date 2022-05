Keskkonnaagentuur sai uued GPS-hundirihmad

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on tegemist hea näitega avaliku- ja erasektori koostööst. «On rõõm näha, et ettevõtted on julged pakkuma välja uudseid ideid, kuidas vastastikku üksteise tegemisi võimendada.»

GPS-rihm anti üle sümboolsel päeval, mil seni Krimelte OÜ-na tegutsenud ettevõte muutis nime Wolf Groupiks.

Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver ütles, et nende jaoks on koostöö tähtsal kohal, kuna ettevõtte üheks rohe-eesmärgiks on toetada projekte, mis aitavad kaitsta keskkonda ja tõsta loomade heaolu looduses. Hunt on Eesti rahvusloom ja ka Wolf Groupi sümbol. Karjaloomana on hunt koostööaldis, nutikas ja strateegilise mõtlemisega. «Neid samu omadusi hindame ka oma töötajates ja tiimides,» sõnas Peeter Tohver.

Eluslooduseosakonna juhataja Timo Kark selgitas, et GPS-saatjaga varustatud hundid annavad keskkonnaagentuuri suurkiskjate ekspertidele hea ülevaate karja liikumisulatusest ja territooriumi suurusest. «Saatja infot kasutades saame hõlpsamalt koguda andmeid hundikarja tegevuse kohta looduses. Saame näiteks teada, kus hundid peatuvad, millised on nende elupaiga eelistused ja kes on nende saakloomad. Samuti on meil nii paremad võimalused proovimaterjali kogumiseks,» rääkis Kark.