NEW SCIENTIST ⟩ Ettevõtted, kes kvantkrüpteerimisega ei tegele, seavad tundlikud andmed ohtu juba praegu

Avalikustamata «õiguslikud küsimused» on saanud takistuseks USA lubatud teadaande avaldamisele selle kohta, milliseid krüptograafilisi algoritme tuleks kasutada standardina selleks, et andmeid tulevaste kvantarvutite eest kaitsta. Samal ajal hoiatavad Google’i turvaeksperdid, et täna saadetavad andmed on juba ohus ning et ettevõtted peavad end uute algoritmide kasutusele võtmiseks ette valmistama nii pea, kui need algoritmid välja kuulutatakse.