NEW SCIENTIST ⟩ Arusaamast, justkui tüdrukud loomupäraselt füüsikat jälestaksid, tuleb vabaneda

Alustades Katherine Johnsonist, kes on tuntud oma teedrajava töö eest NASA-s, Nobeli auhinna võitnud füüsikust Jocelyn Bell Burnellist ja epidemioloogist Sunetra Guptast, on naised meeletult panustanud teadusesse, tehnoloogiasse, inseneeriasse ja matemaatikasse. See panus jääb sageli aga vääriliselt hindamata ja Ühendkuningriigis on domineeriv narratiiv, et teadus on poiste jaoks ning tüdrukud ei peaks loodus- ja täppisteaduste valdkonda oma nina toppima, kirjutab New Scientisti kaasautor Maria Rossini. Sarnased teemad on päevakohased ka Eestis ning mujalgi.