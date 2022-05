NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased tahavad luua intelligentsuse perioodilisustabeli - on see võimalik?

Sellised hämmastavad võimed on üsna rahutuks tegevad. Üles kerkivad ka mõned põhimõttelised küsimused, sealhulgas, mis tegelikult on intelligentsus, kuidas see arenes ja kuidas erinevate organismide võimeid võrrelda? Sellele on keeruline vastata. Intelligentsuse hindamine looduses on keeruline, eriti meist väga erinevate eluvormide puhul. Nüüd on aga rühm neuroteadlasi, tehisintellekti uurijaid ja filosoofe lagedale tulnud radikaalse ideega. Nad tahavad luua intelligentsuse perioodilisustabeli – sellise, mida kasutatakse keemiliste elementide kategoriseerimiseks. Kui nende ettevõtmine õnnestub, võib see tundmatuseni muuta seda, kuidas me näeme teisi liike ja ka iseennast.