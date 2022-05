Eesti teadlased nomineeriti Euroopa Aasta Leiutaja innovatsiooniauhinnale

Eesti teadlaste trio silmapaistvaks leiutiseks on materjal, mida nimetatakse kumeraks grafeeniks ning mis suurendab energiat salvestavate ja väljaandvate seadmete - superkondensaatorite - vastuvõtu-, salvestus- ja väljaandmisvõimsust ning energiatihedust. Neid kasutatakse olukordades, kus on vaja palju kiirlaadimis- ja tühjendamistsükleid, näiteks elektrisõidukite kiirendamisel ja pidurdamisel. Kumera grafeeniga superkondensaatorid laevad energiasalvesti täis vaid 15 sekundiga, peavad vastu enam kui miljonile laadimistsüklile ega sisalda keskkonnaohtlikke materjale.

«Meil on alati olnud idee, et kui me laboris midagi välja töötame, peab sellest saama reaalset kasu,» ütleb Leis. «See erineb oluliselt teaduslikest artiklitest, kus alati leitakse midagi uut, kuid pole kindel kas leitut saab alati ka päriselus kasutada.»

Need kolm Eesti leiutajat on üks kolmest finalistide meeskonnast tööstuse auhinnakategoorias. Selles kategoorias tunnustatakse silmapaistvaid leiutajaid majanduslikult edukate tehnoloogiate valdkonnas, mille on patenteerinud Euroopa ettevõtted, kus töötab üle 250 töötaja ja mille aastakäive on üle 50 miljoni euro. Euroopa Patendiameti Euroopa leiutaja auhinna 2022. aasta võitjad kuulutatakse välja 21. juunil virtuaalsel tseremoonial. Lisaks valitakse 13 finalisti hulgast publiku lemmik, kelle poolt saab hääletada Euroopa Patendiameti veebilehel enne ametlikku tseremooniat. Hääletamine on avatud 21. juunini 2022.