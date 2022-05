Suri Prantsuse tuumasünteesi projekti juhtivteadlane Bernard Bigot

Rahvusvahelise Termotuuma Eksperimentaalreaktori (ITER) taga seisev organisatsioon teatas, et Bigot suri täpsustamata haigusse.

ITER-i avaldus märgib, et prantslase surm oli «traagiline löök üleilmsele tuumasünteesi kogukonnale"».

Erinevalt olemasolevaist tuumafissiooni ehk tuumalõhustumise reaktoritest, mis toodavad radioaktiivseid jäätmeid ning toovad mõnikord kaasa ka katastroofiliste mõõtmetega õnnetusi, on tuumasünteesi toetajate sõnul tegemist protsessiga, mis pakub puhast ja sisuliselt piiramatut energiavaru, kui vaid teadlased ja insenerid suudaksid selle töösse rakendada.

Seadeldise eesmärk on püüda lõksu vesinik, mis on kuumutatud 150 miljoni kraadini Celsiust, piisavalt kauaks, et aatomid saaksid üksteisega kokku sulada.