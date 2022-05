NEW SCIENTIST ⟩ Kujutlusvõime puudumist võiks aidata diagnoosida veebikaamera

Tervelt 3,9 protsendil inimestest on nn kujutlusvõimepimedus ehk afantaasia, mis tähendab, et nad ei suuda oma peas «näha» pilte. Formaalselt on seda seisundit keeruline diagnoosida, kuid lihtne füsioloogiline test, kus abimeheks on veebikaamera, võiks tulevikus selle mure lahendada.