ÕIGE või VALE ⟩ Postimees taastab faktikontrolli!

«Sõjaudu» on termin, mis Ukraina sõjaga seotult meile nähtavaks muutus: kas propaganda või muus huvis loodud sõnumid. Rööbiti sellega on aga nähtavalt kosunud ka argiudu maht. Argiudu on muutunud, nagu mäletame koroonaviirusegi mutatsioone. Argiudugi on üsna nippiderohke ja levib aina libedamalt.

Esimene «Õige või Vale» rubriigis avaldatud lugu kuulubki nende kilda: kaks tõest väidet on seotud küsimusega tervikuks, mille tulemuseks on kuhjaga ebaselgust.

Kui teile jääb midagi silma, kus väited on kaheldavad siis jagage seda meiega: faktikontroll@postimees.ee

Muide: vahel on ka mõni tegelikult tõene väide nii uskumatu, et sellegi peaks üle kontrollima!

Meie skaala on hindamisel järgmine:

Tõsi - Pigem tõsi - Pooltõde - Pigem vale - Vale - Ei saa hinnata

Faktikontrolli puhul kasutame väliseid hindajaid ja võimalusel küsime kommentaari ka väite autorilt või vahendajalt.