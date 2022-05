Suve kuumim kassahitt tuleb otse kosmosest

Hubble’i järeltulija ongi viimased viis kuud oma instrumente selleks suureks paljastuseks ette valmistanud, kusjuures teadlased on sihilikult saladuses hoidnud, kuhu täpselt kaamerad suunatakse. «Tahame, et see oleks üllatus,» ütles Baltimore’i kosmoseteleskoobi teadusinstituudi teadlane Klaus Pontoppidan, lisades, et salatsemine oli osaliselt tingitud ka sellest, et esimesed sihtmärgid ei olnud veel kinnitatud.