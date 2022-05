Hiinlased loodavad, et on leidnud viisi, kuidas Kuul kohalike ressurssidega kütust toota

Nanjingi ülikooli materjaliteadlased Yingfang Yao ja Zhigang Zou loodavad projekteerida süsteemi, kus kasutatakse ära Kuu pinnast ja päikesekiirgust – kahte ressurssi, mida on Kuul kõige rohkem. Nimelt leidsid nad pärast Hiina kosmoselaevaga Chang’ e-5 Maale jõudnud proovide analüüsimist, et Kuu pinnases on muuhulgas raua- ja titaanirikkaid ühendeid, mis võivad toimida katalüsaatorina, et näiteks päikesevalguse ja süsihappegaasi abil hapnikku toota.

Oma leiust inspireerituna pakkus töörühm välja «maavälise fotosünteesi» strateegia. Peamiselt kasutab süsteem Kuu pinnast Kuult ekstraheeritud vee elektrolüüsimiseks, et siis päikese jõul hapnikku ja vesinikku toota. Taikonautide poolt välja hingatav süsihappegaas kogutaks ja kombineeritaks vesinikuga, mis on saadud vee elektrolüüsist hüdrogeenimisprotsessi käigus, kus katalüsaatoriks on Kuu pinnas.

Protsessi käigus saadakse süsivesinikke, näiteks metaani, mida saab kasutada kütusena. Strateegias välist energiat ei kasutata – vaja läheb vaid energiat Päikeselt. Teadlased ütlevad, et selline süsteem võiks olla abiks elu korraldamisel tulevastes Kuu baasides. Meeskond tahabki süsteemi järgmistel Hiina kuumissioonidel katsetada. Yao ütleb, et neil on plaanis kasutada Kuul juba olemas olevaid ressursse, et rakettide lasti minimeerida ja ta loodab, et nende strateegiaga oleks võimalik jätkusuutlikult ja taskukohaselt maavälist elukeskkonda majandada.

Uue kütuse tootmise strateegia välja pakkunud töörühm. Foto: Yingfang Yao / SWNS

Kuna Kuu pinnas ei ole katalüsaatorina nii tõhus kui Maal kättesaadavad katalüsaatorid, ütleb Yao, et töörühm katsetab disaini täiustamiseks erinevaid lähenemisviise. Näiteks sulatavad nad pinnast nanostruktureeritud kõrgentroopseks materjaliks, mis on parem katalüsaator.