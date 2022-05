Itaalias kaevati välja kaks rauaaegset kuju

Kultuuriminster Dario Franceschini nimetas Lääne-Sardiinias asuvast Cabrasest leitut «erandlikuks avastuseks», mis peaks valgust heitma iidsele Vahemere kultuurile, mille hauakambreid ja kujusid alates 1970. aastastest leitud on.

Kuju jalg (vasakul) ja pea (paremal). Foto: Handout

Arvatakse, et leitud torsod ja teised killud on pärit kujudelt, millega kujutati poksijaid, sest nad hoiavad käes kilpe. Samuti sarnanevad need veel kahe teise skulptuuriga, mis 2014. aastal mõne meetri kauguselt leiti ja mis nüüd kohalikus muuseumis hoiul on.

1974. aastal kohalike talunike poolt avastatud kalmistu lõunaosas töötavad arheoloogid leidsid ka, et sealne matuseteekond on põhja-lõuna teljel pikem kui seni arvatud. Tee kõrvalt on varem leitud hauakambreid, mis pärinevad hinnanguliselt aastatest 950 eKr kuni 730 eKr.

Väikeseid ja keskmise suurusega fragmente on üsna lihtne ja kiire dokumenteerida ja taastada, kuid kultuuriministeeriumi Lõuna-Sardiinia inspektri Monica Stochino sõnul on kahe suurema torsode ploki jaoks vaja aega, et need ümbritsevatest setetest korralikult puhastada ja ohutult taastada.

Arvatakse, et leiukoht oli kunagi koduks nuraagi tsivilisatsioonile, kes Sardiinia saart sajandeid alates pronksiajast valitsesid. Nad püstitasid ka Sardiinia maapiirkondades laialt levinud salapäraseid kivitorne – nuraage. Nende algne otstarve on tänaseni teadmata.

Sellised näevad välja Sardiinia kivitornid. Foto: Postimees / Scanpix

Mont’e Pramast aastakümnete jooksul leitud tuhanded fragmendid on praeguseks kokku saanud umbes kaheks tosinaks kujuks, igaüks neist üle kahe meetri kõrge. Nendega on kujutatud sõdalasi, vibulaskjaid ja poksijaid, kuid arheoloogid ei tea täpselt, mis eesmärki need skulptuurid teenisid.