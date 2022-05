NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased ehitasid valmis esimesed molekulaarmootori komponendid

Maal tegelikult juba ongi lugematu arv molekulaarmasinaid. Elusorganismid koosnevadki põhiliselt valgumasinatest, sealhulgas loendamatutest pöörlevatest mootoritest, nagu on näiteks mõnede bakterite «sabad» ehk viburid. Kuna need on aga evolutsiooni käigus kujunenud konkreetseid rolle täitma, on neid Bakeri sõnul keeruline teiste ülesannete tarbeks kohandada. «Meie kogemus on, et kui algusesse tagasi minna ja kõike nullist samm haaval kujundama hakata, on võimalik palju kaugemale jõuda.» Courbet, Baker ja nende kolleegid disainisid valke, mis ühegi looduses leiduvaga ei sarnane.