TEADUS ⟩ Liblikatiiva efekt ja kaksikpendel ehk kuidas lihtsad asjad juhuslikuks muutuvad

Kuid nii nagu mittelineaarsetele süsteemidele kohane, tekkis mõiste liblikatiiva efekt täiesti ettearvamatult. 1972 ühele konverentsile materjale esitades tahtis konverentsi moderaator Lorenzi ettekandele pisut kõlavamat pealkirja. Nii kirjutati Lorenzi eest (muidugi tema nõusolekul) ettekandele pealkiri: «Kas liblika tiivalöök Brasiilias vallandab tornaado Texases?» («Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?»)