NEW SCIENTIST ⟩ Kummitusepüüdjad: psühholoogid selgitavad, miks äkkhülgamine nii palju haiget teeb

Eemaletõukamine teeb päriselt haiget

Vilhauer ütleb, et 2015. aastal tegi äkkhülgamine nii palju haiget seetõttu, et see oli täiesti ootamatu. See ei olnud midagi, mille jaoks inimesed end suhtesse astudes vaimselt oleksid ette valmistanud. Kuigi suhtest ette teatamata kadumine on kahtlemata toimunud läbi ajaloo, näib, et tehnoloogia areng on selle sagedust siiski suurendanud.