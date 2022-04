Teaduses on piir tõe ja vale vahel paberõhusekelt habras – nagu Jaapani majade lükandseinad

Esimene teadusajakiri oli Londoni kuningliku ühingu ajakiri (Philosophical Transactions, mis ilmus esmakordselt 1665. aastal – toim) ning sellega koos tekkis kohe küsimus, kes peaks teadusajakirja kulud katma. Siis mõeldi kuninglikus ühingus ilmselt, et me oleme siin nii tähtsad ja kuulsad, et las raamatukogud ja lugejad maksavad meie ajakirja eest. Kogu teadus toimis kuni viimase kolmekümne aastani sellel põhimõttel, et lugeja maksab.