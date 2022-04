NEW SCIENTIST ⟩ Teadus vaevleb replikatsioonikriisis – on seda võimalik lahendada?

Ma pean midagi üles tunnistama: mõned populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist ilmunud artiklid, sealhulgas ka mõni minu kirjutatu, on väärad. Mitte sellepärast, et oleksime sihilikult oma lugejaid eksitada tahtnud. Ei, meie tööd põhinesid tunnustatud tippülikoolide teadlaste uurimustel, mille tulemusi on esitatud eelretsenseeritud teadusväljaannetes. Kuigi need artiklid on vastanud kõigile tavapärastele standarditele, mis peaksid kindlustama usaldusväärsuse, on mõned käsitletud järeldustest osutunud valeks, kirjutab New Scientisti kaasautor Clare Wilson.