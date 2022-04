Pool sajandit maailma seletanud füüsikalisse standardmudelisse on tekkimas esimene tõsine mõra. Teadusega on aga nii, et mõrast kumab valgus võib selgitada maailma veelgi täpsemalt. Võimalik, et siit hakkavad hargnema ka vastused küsimustele: mida kujutab endast tumeenergia ja millest koosneb tumeaine. Sinna võib minna aga aega veel aastaid.