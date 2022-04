NEW SCIENTIST ⟩ Nahkhiirte hämmastav mälu aitab neil jahti pidada

Trachops cirrhosus ründab sisalikku. Pilt on illustreeriv.

Kui nahkhiired mõne heli kõla selgeks õpivad, mäletavad nad seda veel aastaid. Selgub, et nahkhiirte pikaajaline mälu on võrreldav teistegi loomadega – nagu varesed ja primaadid - , kes on tuntud oma laiaulatuslike kognitiivsete võimete poolest.