NEW SCIENTIST ⟩ ELi süsinikuneutraalsuse saavutamise plaanis on üks suur puudus

«Plaanides on eeldus, et maakasutuse ümberkujundamisel ei ole mingit kulu. See on üsna hämmastav, arvestades konteksti, milles me oleme - kus kasutame tohutult maad toidu tootmiseks ja kus kliimastrateegiad samal ajal nõuavad, et me seda maad hoopis metsastaksime,» ütleb Princetoni ülikooli teadlane Tim Searchinger.