NEW SCIENTIST ⟩ Terav arutelu: kas sõjakoledused või lähedaste koroonasurmad liigituvad meditsiinilises mõttes traumaatiliseks

Paljud on kogenud olukordi, mida kirjeldaksime traumeerivana. Viimased paar aastat on olnud kuidagi eriti traumaatilised. Lisaks COVID-19 põhjustatud haigustele ja surmajuhtumitele hoiatasid paljud psühholoogid, et pandeemiast on kujunemas vaimse tervise kriis, mille puhul ennustatakse posttraumaatilise stressihäire (PTSH; inglise keeles post-traumatic stress disorder; rahvusvaheline lühend PTSD – toim) kasvu ühiskonnas.