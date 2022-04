Järgmine suur koroonalaine on tulekul

Mõned arvavad, et Covid-19 pandeemia on möödas, kuid nii see kindlasti pole. Vastupidi, uute juhtumite arv on kogu maailmas tõusuteel. Kõige murettekitavam on olukord Hiinas, kus võideldakse suurte haiguspuhangutega. Lisaks on riigis palju vanemaealiseid, kellel puudub igasugune immuunkaitse. Miks on nakkusjuhtumid taas tõusuteel? Mis võib juhtuda järgmisena?