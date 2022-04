NEW SCIENTIST ⟩ Puust ja punaseks: mida toob endaga kaasa ELi digiturgude akt?

Kavandatud digiturgude seaduse lõplikku teksti ei ole veel avaldatud, kuid me teame, et see on laiaulatuslik. Tehnoloogiaettevõtted peavad tagama oma teenuste ühildumise konkurentide omadega, et inimesed, kes näiteks kasutavad WhatsAppi või Facebook Messengeri, mis on mõlemad Meta omanduses, saaksid sujuvalt vestelda inimestega, kes kasutavad Apple’i iMessage’i rakendust.