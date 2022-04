NEW SCIENTIST ⟩ Kollektiivne käitumine annab loomadele kuuenda meele

Saksamaa ja Venemaa kosmoseagentuuride toel kokku pandud ülemaailmsel koostööpartnerite grupil võttis see küll veidi aega, kuid alates esimesest musträsta lennust on nüüdseks juba sadu loomi varustatud eritellimusel valmistatud vaid 5 grammi kaaluvate saatjatega. Need ei jälgi ainult asukohta, vaid registreerivad ka käitumist ja füüsilisi näitusid. Lindude, nahkhiirte, kitsede, ninasarvikute, kilpkonnade ja teiste loomade saatjad on saatnud signaale nii ISS-ile kui ka Maal asuvatele vastuvõtjatele. Kogutud andmed on kõigile vabalt kättesaadavad. ICARUSes osaleb nüüd üha rohkem ka loomade saatjaga märgistajaid.