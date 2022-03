NEW SCIENTIST ⟩ Päevavalges elamine teeb tervemaks

Morten Halmø Petersen elab Kopenhaagenis akendeta keldrikorteris. Kui ta päeval välja ei pääseks, siis kaotaks peagi ajataju ning muutuks kiiresti ärrituvaks, masendus võtaks võimust. «Kui elad keldrikorteris, kus on ainult kunstlik valgus, saab väga ruttu selgeks, et midagi on puudu,» ütleb ta. «See on emotsionaalselt, füüsiliselt ja vaimselt raskesti talutav.»