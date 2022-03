Sõjateadus ⟩ Vene sõjaväe suurimaks nõrkuseks võib olla just see puue

Ukraina sõda pole vene vägede jaoks loodetud lilleparaad ega mõni meelakkumine. Oma kodu kaitsvad ukrainlased on osutamas verist ja vihast vastupanu rünnakule, mis kestnud juba üle kuu. Vaba maailma 24. veebruari hommikul ärkvele raputanud blitzkrieg kukkus läbi ning on asendunud kurnamissõja ning labase terroriga. End kõikvõimsana ette kujutanud vene vägede fassaad on murenemas.